Sahte içki operasyonu
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda, 6 bin 570 litre gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:33 Kaynak: AA
'nın Alanya
ilçesinde düzenlenen operasyonda, 6 bin 570 litre gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Alanya Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, ihbar üzerine Payallar
Mahallesi'nde bir kamyoneti durdu.
Araçta ve aracın çıkış yaptığı depoda yapılan aramada 219 bidonda 6 bin 570 litre gümrük kaçağı ve sahte içki ile 1121 boş içki şişesi bulundu.
Olayla ilgili C.B, H.A. ve Romanyalı V.G. gözaltına alındı.
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