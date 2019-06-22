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Sahte içki operasyonu

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda, 6 bin 570 litre gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda, 6 bin 570 litre gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Alanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Payallar Mahallesi'nde bir kamyoneti durdu.
Araçta ve aracın çıkış yaptığı depoda yapılan aramada 219 bidonda 6 bin 570 litre gümrük kaçağı ve sahte içki ile 1121 boş içki şişesi bulundu.
Olayla ilgili C.B, H.A. ve Romanyalı V.G. gözaltına alındı.
Sahte içki operasyonu
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:33 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Alanya, Güncel
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