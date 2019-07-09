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Sahte içki operasyonu

48 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonda 600 litre sahte rakı ile 2 kilogram esrar ele geçirildi.

Mersin, Tarsus, Güncel
Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonda 600 litre sahte rakı ile 2 kilogram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki yapıldığı istihbaratı alınan Reşadiye Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
İçki damıtımında kullanılan tesisatla dolu olan evde, satışa hazır halde 600 litre sahre rakı bulundu.
Ekipler, evdeki detaylı aramalarında 2 kilogram esrar ile hassas terazi de ele geçirdi.
Evde bulunan sahte içki ve uyuşturucuyla ilgili bir şüphelinin arandığı öğrenildi.
Sahte içki operasyonu
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:46 Kaynak: AA
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