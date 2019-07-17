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Sahte içki operasyonu

3 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesindeki sahte içki operasyonunda, 102 şişe etil alkol ele geçirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesindeki sahte içki operasyonunda, 102 şişe etil alkol ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yusuf A'nın, kaçak ve sahte içki bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Bu kişinin adresine düzenlenen operasyonda, farklı markalarda 102 şişe etil alkol, 234 çeşitli alkol kitleri, 13 malt aroması, 6 anason aroması ile etil alkolden yapılmış 4 şişe viski, 3 şişe likör ve 2 şişe rakı ele geçirildi.
Olayla ilgili Yusuf A. gözaltına alındı.
Sahte içki operasyonu
Tarsus, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:07 Kaynak: AA
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