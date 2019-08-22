Sahte içki operasyonu

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda, 733 litre ve satışa hazır 45 şişe sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ve gümrük kaçağı içki satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Derince ve Kandıra ilçelerinde belirlenen 6 adrese düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere imal edilen 733 litre ve satışa hazır 45 şişe sahte içki ele geçirildi.

Adreslerde yapılan aramada, içki imalatında kullanılan fıçı, alkol damıtma borusu, 4 alkolmetre, 4 plastik varil ve 20 litre etil alkole de el konuldu.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüphelinin işlemleri devam ediyor.