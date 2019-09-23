Son Dakika Haberleri: Sahte içki operasyonu
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Sahte içki operasyonu

4 dakika önce

Adana'da düzenlenen operasyonda bin 900 litre fermente edilmiş içki, 105 litre etil alkol ve 41 litre satışa hazır alkollü içki bulundu.

Adana'da düzenlenen operasyonda bin 900 litre fermente edilmiş içki, 105 litre etil alkol ve 41 litre satışa hazır alkollü içki bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde bir evde sahte alkol satıldığı bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, bin 900 litre fermente edilmiş içki, 105 litre etil alkol ve 41 litre satışa hazır alkollü içki ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan C.Ş. ve N.Ş, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sahte içki operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:10 Kaynak: AA
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