Sahte içki operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sahte içki operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Sahte içki operasyonu: 9 gözaltı

6 saat önce

Kırşehir Emniyeti tarafından yeni yıl öncesi düzenlenen sahte içki operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Sahte içki operasyonu: 9 gözaltı, System.String[]

Kırşehir Emniyeti tarafından yeni yıl öncesi düzenlenen sahte içki operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte içki sürüleceği üzerine alınan ihbarla çalışma başlattı. Kırşehir'de, Aşıkpaşa ve Kervansaray Mahallerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda satışa hazırlanmış 19 litre şarap, 4.8 litre viski, 2 ruhsatsız tüfek, ele geçirildi. İkametlerde damıtılmaya bırakılmış su bidonları da polis, G.Y., İ.A., B.B., Y.A., O.Ç., H.Y., ve H.Ş., hakkında inceleme başlattı. - KIRŞEHİR

Kırşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:42 Kaynak: İHA
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