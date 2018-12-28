Son Dakika Haberleri: Sahte İçki Operasyonu - Yalova

Sahte İçki Operasyonu - Yalova

1 saat önce

Yalova'da gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.

Yalova'da gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, R.A'nın ikametine operasyon düzenledi.

Operasyonda R.A gözaltına alınırken, 400 litre sahte içki ve bu içkilerin yapımında kullanılan aparatlar ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:48 Kaynak: AA

Yalova, Güncel
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