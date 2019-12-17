Sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda kent merkezinde iki araçta arama yaptı.

Operasyonda, şişe ile bidonlarda bulunan ve satışı yasak olan 368 litre etil alkol, 601 adet alkol aroma kiti, 450 TAPDK bandrollü kapüşon, 4 bin alkol aroma kiti tüpü ile 225 alkol aroma kiti etiketi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:49 Kaynak: AA
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