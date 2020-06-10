Sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Operasyonda, 500 litre etil alkol, satışa hazır 100 litre sahte içki ve sahte içki üretiminde kullanılan çeşitli ham maddeler ile çok sayıda malzeme ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Çalışmalar neticesinde sahte içki üretimi yapıldığı anlaşılan Kadıköy 'deki sahte alkol imalathanesine dönüştürülen bir iş yerine operasyon düzenlendi.

İstanbul 'da 500 litre etil alkol ile satışa hazır 100 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı