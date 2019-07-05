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Sahte içki operasyonunda cephanelik çıktı

55 dakika önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik bir ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda bir kadın 3 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Sahte içki operasyonunda cephanelik çıktı, System.String[]
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik bir ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda bir kadın 3 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. Ayrıca polis ekiplerince yapılan aramalarda ise, onlarca sahte içkinin yanı sıra 1 adet AK-47 marka kalaşnikof silah, 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve bu silahların şarjörleri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, kaçakçılık suçuyla mücadele kapsamında bir ev ve iş yerine operasyon düzenlendi. İki ayrı adreste eş zamanlı gerçekleşen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Yasal işlem yapılan 5 şahıstan, E.A., O.A. ve A.I. (kadın) olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca polis ekipleri şüphelilerin ikametleri, işyerleri ve araçlarında yaptıkları aramalarda ise; 1 adet AK-47 kalaşnikof marka otomatik silah ve bu silaha ait 2 adat şarjör, 45 adet dolu kalaşnikof fişeği, 1 adet 9 milimetre çapında tabanca, 1 adet 7,65 çapında tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 20 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 1 adet pompalı tüfek, 33 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi.

Öte yandan gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:18 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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