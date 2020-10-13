Son dakika haberi: Sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Buse PEHLİVAN/ İSTANBUL'da sahte içki operasyonlarında gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Yaşanan ölümlerin ardından sahte içki imalatı yapılan yerlere ve şüphelilere yönelik operasyonlar başlatıldı. Bahçelievler'de 3 şüpheli gözaltına alındı. Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin ifadeleri alındı. 3 şüpheli işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.