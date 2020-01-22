Sahte içki operasyonunda yakalanan şahıs serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sahte içki operasyonunda yakalanan şahıs serbest bırakıldı - Son Dakika

Sahte içki operasyonunda yakalanan şahıs serbest bırakıldı

6 saat önce

Ataşehir'de düzenlenen operasyonda, sahte içki üreterek piyasaya sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sahte içki operasyonunda yakalanan şahıs serbest bırakıldı, System.String[]

Ataşehir'de düzenlenen operasyonda, sahte içki üreterek piyasaya sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir adreste sahte içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, şüpheli Tahir P'yi (51) yakaladı.

Adreste yapılan aramada 577 şişe sıvı madde, anason, etil alkol ve 10 paket ekmek ve şarap yapımında kullanılan maya ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:34 Kaynak: AA
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