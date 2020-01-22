Sahte içki operasyonunda yakalanan şahıs serbest bırakıldı - Son Dakika

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Sahte içki operasyonunda yakalanan şahıs serbest bırakıldı
6 saat önce
Ataşehir'de düzenlenen operasyonda, sahte içki üreterek piyasaya sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:00 Kaynak: AA
Ataşehir'de düzenlenen operasyonda, sahte içki üreterek piyasaya sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir adreste sahte içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese baskın düzenleyen ekipler, şüpheli Tahir P'yi (51) yakaladı.
Adreste yapılan aramada 577 şişe sıvı madde, anason, etil alkol ve 10 paket ekmek ve şarap yapımında kullanılan maya ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.
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