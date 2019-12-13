Sahte içki sattığı iddia edilen tekel büfesi sahibi gözaltına alındı - Son Dakika

Sahte içki sattığı iddia edilen tekel büfesi sahibi gözaltına alındı

Başkentte jandarma ekiplerince sahte içki satıldığı iddia edilen bir büfeye düzenlenen operasyonda iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Başkentte jandarma ekiplerince sahte içki satıldığı iddia edilen bir büfeye düzenlenen operasyonda iş yeri sahibi gözaltına alındı. Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, sahte ve kaçak içki satışının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesi'ndeki bir tekel büfede sahte içki satıldığı bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, büfe sahibi E.Ö. gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada, 404 litre etil alkol, 37 litre sahte rakı, 114 alkol aroması ve bir biramatik ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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