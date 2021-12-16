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Sahte içki sebebiyle son 4 günde 29 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Sahte içki sebebiyle son 4 günde 29 kişi yaşamını yitirdi

16.12.2021 20:56

Son günlerde yeniden ortaya çıkan sahte içki can almaya devam ediyor. İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep, Sivas, Erzincan, Yalova, Antalya, Mersin ve Aksaray'da metil alkol zehirlenmesi sebebiyle 29 kişi hayatını kaybetti, zehirlenen 22 kişinin tedavileri ise hastanelerde sürüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sahte içkiden kaynaklı zehirlenme vakalarının artması üzerine yurt genelinde operasyonlar başlatırken, birçok ilde can kayıpları ve zehirlenmeler yaşandı. 13 Aralık'tan bu yana 9 ilde sahte içki 29 kişinin ölümüne neden oldu.

Metil alkolden zehirlendikleri değerlendirilen, İstanbul'un Esenler ve Avcılar ilçesinde 8, Sivas'ta 5, Kahramanmaraş'ta 4, Gaziantep'te 4, Yalova, Erzincan ve Aksaray'da 2'şer, Antalya ve Mersin'de 1'er kişi yaşamını yitirdi. 22 kişinin ise tedavisi sürüyor.

YURT DENELİNDE "ZEHİR" OPERASYONU DÜZENLENDİ

Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik "Zehir" operasyonu düzenlemişti.

İçişleri Bakanlığından 15 Aralık'ta yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerinin, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyen suç örgütlerine yönelik harekete geçtiği belirtilmişti.

Ekiplerin, içki üretimi yapan yasa dışı imalathaneleri deşifre etmek ve sahte/kaçak içkinin tüketiciye ulaşmasını engellemek amacıyla sahte/kaçak içki üretim ve sevkini yapan suç gruplarına yönelik 81 ilde "Zehir" operasyonu başlattığı kaydedilmişti.

İMALATHANE VE DEPOLAR BASILDI

Operasyon kapsamında yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yaptığı belirlenen 342 adreste arama yapıldığı, 84 bin 467 litre sahte/kaçak alkollü içki, 3 bin 443 şişe sahte/kaçak alkollü içki, 14 bin 440 etiket, 3 bin 847 sahte bandrol ile 1168 şişe alkol aroması ele geçirildiği belirtilmişti.

Operasyonlarda 85 şüphelinin gözaltına alındığı, 13 yasa dışı alkol imalathanesinin tespit edildiği açıklanmıştı.

Sahte içki sebebiyle son 4 günde 29 kişi yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş, Gaziantep, İstanbul, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sahte içki sebebiyle son 4 günde 29 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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