İzmir'de 921 şişe sahte içki, 600 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 921 şişe sahte içki, 600 litre etil alkol ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ilçede bulunan bir depoya operasyon düzenlendi.
Operasyonda 921 şişe sahte içki, 600 litre etil alkol, 2 bin içki şişesi etiketi, fotokopiyle çoğaltılmış 150 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bandrolü, 40 adet 2,7 mililitrelik şişelerde rakı yapımında kullanılan anason yağı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli tutuklanması talebiyle adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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