Sahte İçki Üreten Avukat ve Arkadaşı Yakalandı
43 dakika önce
Ankara'da sahte içki ürettikleri belirtilen biri avukat iki şüpheli gözaltına alındı.
Ankara
'da sahte içki ürettikleri belirtilen biri avukat iki şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Akyurt
ilçesi Yeşiltepe
Mahallesi'nde bir evde sahte alkol üretimi ve satışı yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.
İkameti bir süre izleyen ekiplerce düzenlenen operasyonda, Ankara Barosuna kayıtlı avukat A.U. ile arkadaşı İ.D. gözaltına alındı.
Yapılan aramada, 93,5 litre alkol, 16 litre etil alkol ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele
Kanunu ile Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçlarından yasal işlem yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:38 Kaynak: AA
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