SAHTE İÇKİ ÜRETEN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

NİĞDE'de polisin baskın yaptığı depoda 95 litre etil alkol ve 20 litre sahte içki ele geçirildi. Sahte içkileri üretip piyasaya süren A.A. gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kimliğini belirlediği bir şüphelinin deposunda sahte içki ürettiğini tespit etti. A.A.'nın deposuna baskın yapan ekipler, 95 litre etil alkol, 20 litre sahte içki, 1.5 litre anason yağı ve 35 aroma kiti ele geçirdi. Gözaltına alınan A.A., sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.