SAHTE İÇKİ ÜRETİCİLERİNE 'YILBAŞI SÜRPRİZİ' OPERASYONU - Son Dakika

Antalya'da jandarma, 'Yılbaşı sürprizi' adı verilen sahte içki operasyonu gerçekleştirdi. 4 şüpheli hakkında adli işlemin yapıldığı operasyonda, lüks villada sahte içkilerin damacanada karıştırıldıktan sonra şişelendiği belirlendi.

Yaklaşan yılbaşı öncesinde sahte içkiden ölenlerin sayısının artması üzerine Antalya Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte içki üretimi yapılan adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Korkuteli, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde gerçekleştirilen ve 'Yılbaşı Sürprizi' adı verilen operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır, şişelenmiş ve üzerlerine etiket yapıştırılmış litrelerce sahte içki ele geçirildi. Konyaaltı ilçesindeki bir lüks villaya da sahte içki üretildiği şüphesiyle baskın yapıldı. Jandarma ekipleri içerideki şüphelileri gözaltına alırken yaklaşık 300 litre sahte içki ele geçirdi. Alkolün damacanalarda karıştırıldığı ve bir süre bekletildikten sonra şişelere doldurulduğu belirlendi. Villada boş şişeler, çok sayıda etiket, içki üretiminde kullanılan malzemeler ve içi sahte içki dolu iki damacana ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Diğer yandan Antalya Jandarma Komutanlığı'nın 2021 yılında gerçekleştirdiği sahte içki operasyonlarında, piyasaya sürülmeye hazır 33 bin 700 litre sahte içki ele geçirildi. Sahte içki nedeniyle toplam 57 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.