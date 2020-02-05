Sahte içki üretilen eve baskın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sahte içki üretilen eve baskın - Son Dakika

Sahte içki üretilen eve baskın

14 dakika önce

ESKİŞEHİR'de polis tarafından baskın yapılan evde, 120 litre sahte, 16 litre de kaçak içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sahte içki üretilen eve baskın, System.String[]

ESKİŞEHİR'de polis tarafından baskın yapılan evde, 120 litre sahte, 16 litre de kaçak içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir evde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Eve baskın yapan polis, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 120 litre sahte içki ile 16 litre kaçak içki ele geçirdi. 1 adet kazan ve ayaklı ocak da bulunan evin sahibi gözaltına alındı. Şüphelinin Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:19 Kaynak: DHA
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