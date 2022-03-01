Sahte içki üretimine suçüstü: 853 litre el yapımı içki bulundu - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri, bir kişinin evinde sahte içki ürettiği ihbarını alınca harekete geçti. Şahsın evine operasyon düzenleyen ekipler toplamda toplam 853 litre el yapımı içki, el yapımı içkide kullanılan 22 litre etil alkol ve 200 litre damıtılmaya bırakılmış alkol malzemeli suma ele geçirdi. Şüpheli şahıs, gözaltına alındı.

Alanya Mahmutlar Karakol Komutanlığına bağlı devriyelerin yaptığı çalışmalarda, Kargıcak Mahallesi'nde K.K. (55) isimli şahsın evinde sahte içki ürettiği tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden K.K.'nin evinde Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Timi, Alanya KOM Takip Timi ve JASAT tarafından 28 Şubat Pazartesi günü saat 15.00'da yapılan aramada, el yapımı alkol yapımı için damıtma sistemi, değişik ebatlarda cam, değişik aromalar, 130 litre viski, 150 litre şarap, 170 litre bira, 200 litre rakı, 200 litre brendi, 3 litre tekila olmak üzere toplam 853 litre el yapımı içki, el yapımı içkide kullanılan 22 litre etil alkol ve 200 litre damıtılmaya bırakılmış alkol malzemeli suma ele geçirildi. Sahte içki üretirken suçüstü yakalanan K.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

(İHA)