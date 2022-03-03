Sahte içki üretirken yakalandı - Son Dakika
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Sahte içki üretirken yakalandı

03.03.2022 11:51
Sahte içki üretirken yakalandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde evinde sahte alkol üreten kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde evinde sahte alkol üreten kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akçaabat ilçesinin Demirkapı mahallesinde A.C.S. (61) isimli şahsın evinde sahte alkol üreterek satışa hazırladığı tespit edildi. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat ekiplerince yapılan saha araştırmaları sonucu evde yapılan aramada, pet şişeler içerisinde yaklaşık 15 litre el yapımı rakı, sahte şişelerde satışa hazır 3 litre sahte viski, sahte içki yapımında kullanılan kimyasal aromalar, 10 gram esrar, bir miktar kenevir tohumu, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör ile 92 adet tabanca fişeği, 2 adet kuru sıkı tabanca ve tabancaya ait 2 adet şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.C.S. isimli şahıs hakkında adli ve idari işlemlerin devam ettiği belirtildi. - TRABZON

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Jandarma, Akçaabat, Trabzon, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte içki üretirken yakalandı - Son Dakika


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