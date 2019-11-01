Son Dakika Haberleri: Sahte içki ve kaçak sigara operasyonu
Son Dakika Güncel Sahte içki ve kaçak sigara operasyonu

Sahte içki ve kaçak sigara operasyonu

7 saat önce

Adana'da 3 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 160 şişe sahte içki ve bin 445 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Adana'da 3 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 160 şişe sahte içki ve bin 445 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiğini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 160 şişe sahte içki, çeşitli markalara ait bin 458 etiket, 93 kapak ve 63 boş şişe ele geçirdi.

Sahte içkiyle ilgili Ö.S. gözaltına alındı.

Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolunun merkez Seyhan ilçesi yakınında durdurulan bir otomobilde ise bin 445 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Şüpheliler M.A. ve İ.A. yakalandı.

Gözaltındaki 3 zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sahte içki ve kaçak sigara operasyonu

Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlkokul mezunu sahte dişçi suçüstü yakalandı
Ayakkabı devi Kemal Tanca, konkordato başvurusunda bulundu Gökçek'ten alınan üç araç, "Aşırı yıpranmış" gerekçesiyle satılamadı 4 akademisyenin katili Volkan Bayar, müşteki avukata hakaret etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 18:25:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahte içki ve kaçak sigara operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]