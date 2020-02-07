Sahte içki ve ruhsatsız av tüfeği ile yakalanan 3 kişiye 80 bin lira para cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sahte içki ve ruhsatsız av tüfeği ile yakalanan 3 kişiye 80 bin lira para cezası - Son Dakika

Sahte içki ve ruhsatsız av tüfeği ile yakalanan 3 kişiye 80 bin lira para cezası

16 dakika önce

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, jandarmanın 3 ayrı adrese düzenlediği operasyonlarda, çeşitli türlerde toplam bin 102 litre sahte içki ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Sahte içki ve ruhsatsız av tüfeği ile yakalanan 3 kişiye 80 bin lira para cezası, System.String[]

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, jandarmanın 3 ayrı adrese düzenlediği operasyonlarda, çeşitli türlerde toplam bin 102 litre sahte içki ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, kesilen 80 bin 79 lira idari para cezasının ardından serbest bırakıldı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Yenipazar ve Kabazlı mahallelerindeki 3 ayrı adreste sahte içki üretildiğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, dün, Yenipazar Mahallesi'nde M.A.K.(40) ve N.K.(38), Kabazlı Mahallesi'nde ise A.K.'ye (70) ait evlere operasyon düzenledi. Evler ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 70 litresi rakı ve 1032 litresi şarap olmak üzere toplam bin 102 litre sahte içki, 35 litre etil alkol, 1 damıtma düzeneği, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındıGözaltına alınan 3 kişiye, 78 bin 347 TL'si sahte içki 1732 lirası da ruhsatsız av tüfeği bulundurmaktan olmak üzere toplam 80 bin 79 lira idari para cezası kesildi.


Salihli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:33 Kaynak: DHA
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