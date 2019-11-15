Son Dakika Haberleri: Sahte içki ve sigara ele geçirildi
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Sahte içki ve sigara ele geçirildi

6 saat önce

Malatya'da sahte içki ve kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 2 zanlı yakalandı.

Sahte içki ve sigara ele geçirildi, System.String[]

Malatya'da sahte içki ve kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 2 zanlı yakalandı.


Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde; yapılan 2 ayrı operasyonda el yapımı sahte (boğma) rakı imal ve satışı ile Bandrolsüz kaçak sigara satışı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Şüpheli şahıslara ait iş yeri ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda, 338 paket değişik markalarda Bandrolsüz kaçak sigara, 315 adet Bandrolsüz sigara sarma kağıdı, 80 Litre el yapımı boğma rakı ele geçirildi.


Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefetten yasal işlem yapıldı. - MALATYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:44 Kaynak: İHA
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