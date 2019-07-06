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Sahte içki zanlıları adliyeye sevk edildi

1 saat önce

Sahte içki zanlıları adliyeye sevk edildi Mersin'de son bir hafta içerisinde 7 kişinin ölümüne, onlarca kişinin de hastanelerde tedavi görmesine neden olan metil alkol zehirlenmesine ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildiMERSİN - Mersin'de son bir hafta içerisinde 7...

Sahte içki zanlıları adliyeye sevk edildi
Mersin'de son bir hafta içerisinde 7 kişinin ölümüne, onlarca kişinin de hastanelerde tedavi görmesine neden olan metil alkol zehirlenmesine ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
MERSİN - Mersin'de son bir hafta içerisinde 7 kişinin ölümüne, onlarca kişinin de hastanelerde tedavi görmesine neden olan metil alkol zehirlenmesine ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Kentte art arda yaşanan sahte içki ölümlerinin ardından çalışma başlatan Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölenlerin yakınları ve hastanede tedavi gören şahısların ifadeleri doğrultusunda, merkez Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde bulunan 3 tekel büfesine operasyon düzenledi. Buralarda yapılan aramalarda 17 adet 1 litrelik sahte etil alkol ele geçirilirken, ele geçen sahte alkollerin yapılan laboratuvar analizinde, içerisinde 'metil alkol' olduğu, hayatlarını kaybeden vatandaşların da 'metanol' zehirlenmesi nedeniyle öldükleri belirlendi.
Adliyeye sevk edildiler
Yapılan çalışmalar kapsamında etil alkolleri vatandaşlara sattıkları ileri sürülen ve aralarında daha önce de gözaltına alınıp serbest kalanların da bulunduğu E.A., M.Ö., A.N., Ö.E., B.D., H.E. ve Ç.A. adlı 7 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişinin ise arandığı bildirildi. Üç gündür emniyet müdürlüğünde sorgulanan 6 zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilirken, yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğünce adliyeye sevk edilen M.Ö.'nün ise tutuklandığı bildirildi. Şüphelilerle birlikte hazırlanarak adliyeye gönderilen çok sayıda dosya dikkat çekti.
Olay
Mersin'de son bir hafta içerisinde yaklaşık 30 kişi sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurmuş, bu kişilerden 7'si hayatını kaybetmişti. Hastanelere başvuran şahıslardan bazıları tedavilerinin ardından taburcu edilirken, halen 16 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Sahte içki zanlıları adliyeye sevk edildi
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:34 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Mersin, 3. Sayfa
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