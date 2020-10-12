Sahte içki zehirlenmesi iddiasıyla İzmir'den Aydın'a sevk edilen kişi öldü - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahte içki zehirlenmesi iddiasıyla tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Torbalı ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye başvuran A.Y. (54), yapılan ilk müdahalenin ardından Kuşadası ilçesindeki bir özel hastaneye sevk edildi.

Burada yoğun bakım servisinde kontrol altında tutulan A.Y, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

A.Y'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.