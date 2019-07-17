Son Dakika Haberleri: Sahte içki zehirlenmesinden Adana'da 9 kişi öldü
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Sahte içki zehirlenmesinden Adana'da 9 kişi öldü

4 saat önce

ADANA İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, son dönemde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 70 kişinin il genelinde hastanelere başvurduğu ve tedavi altına alınan bu kişilerden 9'unun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sahte içki zehirlenmesinden Adana'da 9 kişi öldü, System.String[]
ADANA İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, son dönemde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 70 kişinin il genelinde hastanelere başvurduğu ve tedavi altına alınan bu kişilerden 9'unun hayatını kaybettiğini bildirdi.
Adana'da yakın zamanda alkol zehirlenmesi nedeniyle 70 kişi hastanelere başvurdu. Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada hastanelere başvuran 70 kişiden 31'nin, yapılan tıbbi müdaheleler sonucu taburcu edildiğinin belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"30 vakanın tedavisi devam etmekte olup 9 vaka da yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen vefat etmiştir. Şikayetleri nedeniyle başvuran vatandaşlarımızın, genellikle sahte içki tabir edilen, ruhsatsız olarak merdiven altı koşullarda üretilen metil alkol kullanımı sonrası ortaya çıkan rahatsızlıklarının kısa sürede kalıcı körlük ve ölümle sonuçlandığı bilinmelidir. Vatandaşlarımızın sahte alkollü içki konusunda gereken dikkati göstermeleri, sahte içkinin her türlü üretimine, kullanımına yönelik faaliyetlerin içinde bulunmamaları, kendi sağlıkları ve toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir."


İl Sağlık Müdürlüğü, Adana, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:39 Kaynak: DHA
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