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Sahte içkiden 14 ilde toplam 52 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Sahte içkiden 14 ilde toplam 52 kişi yaşamını yitirdi

20.12.2021 19:42
Sahte içkiden 14 ilde toplam 52 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye, farklı illerden gelen sahte içki ölümleriyle korkmaya devam ediyor. Son olarak Tekirdağ'dan gelen bir ölüm haberiyle, sahte içki sebebiyle ölüm görülen il sayısı 14'e çıkarken toplamda yaşamlarını yitirenlerin ise 52'ye yükseldi.

Türkiye yılbaşı öncesi sahte içki kabusundan bir türlü uyanamıyor. Şu ana kadar İstanbul, Gaziantep, Kahramanmaraş, Sivas, Yalova, Erzincan, Aksaray, Mersin, Kocaeli, Antalya, Zonguldak, Muğla, Tekirdağ ve Ordu'da toplamda 52 kişi yaşamını yitirdi.

İSTANBUL

En fazla ölüm haberinin geldiği İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

GAZİANTEP

Nizip ilçesinde 13-15 Aralık tarihleri arasında sahte içkiden zehirlenen ve Devlet Hastanesi'nde tedavi görenlerden Y.T. hayatını kaybetti. Böylelikle ilçede metil alkol zehirlenmesine bağlı olarak ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta Şahin Büyüksakallı (55), Abdullah Çam (62), Ali Kalaycı (71) ve Aytekin Karagenç (65) yaşamını yitirdi, 3 kişinin tedavisine devam ediliyor.

SİVAS

Sivas'ın Zara ilçesinde Cevdet Aydın, Şakir Deliktaş (32), Bülent Ekici (62) ve Güler Kılıç (42) yaşamını yitirmişti. Hastanede 3 kişinin tedavisi sürüyor.

ANTALYA

Manavgat'ta 15 Kasım-15 Aralık tarihleri arasındaki 1 aylık süreçte değişik mahallelerde ikamet eden 8 kişi, ev yapımı alkolden zehirlenerek Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.H.K., G.Ö. ve M.Y. isimli 3 kişi yaşamını yitirirken, E.Ö., E.T., H.S. ve A.Ç.'nin entübe edildiği, 1 kişinin ise taburcu edildiği bildirildi. Diğer yandan ev yapımı alkolden zehirlenip hastanede entübe edilenlerden A.Ç.'nin hayatını kaybettiği bildirildi. Bu gelişmeyle birlikte ilçede son 1 ayda sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

ERZİNCAN

Erzincan'da yılbaşı öncesi sahte içki yüzünden 2 kişi hayatını kaybetti 3 kişinin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

YALOVA

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde metil alkolden yaptıkları içkiyi içen 2 arkadaş hayatını kaybetti. Yakınları ise iki arkadaşın uzun süredir kendileri için içki ürettiklerini belirtti. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

MERSİN

Mersin'de sahte içki nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise tedavi altındı.

AKSARAY

Aksaray'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi yaşamını yitirdi.

KOCAELİ

Kocaeli'de Salih Civan isimli bir kişinin de sahte içki tüketimi sonrası görülen şikayetlerle hastaneye başvurdu ama kurtarılamadı.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta sahte içkiden zehirlendiği iddiasıyla tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybeden Mehmet Başkan (47), toprağa verildi.

MUĞLA

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi, hayatını kaybetti. Sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen Tilki'nin kesin ölüm nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 2 kişi sahte alkol kullandıkları şüphesiyle sevk edildikleri hastanede hayatını kaybetti.

ORDU

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 1 kişi sahte alkolden zehirlenerek hayatını kaybetti.

81 İLDE EŞ ZAMANLI ZEHİR OPERASYONU

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) koordinesinde 81 ilde eş zamanlı olarak "Zehir" operasyonu gerçekleştirildi. 84 bin 467 litre sahte/kaçak alkollü içki ele geçirilirken, operasyonda gözaltına alınan 85 şüpheliden şuana kadar 18'i tutuklandı.

7 BİN 150 LİTRE İÇKİYİ YILBAŞINDA PİYASAYA SÜRECEKLERDİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından Avcılar'da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir depoya yapılan baskında ise 2 kişi sahte içki üretirken suçüstü yakalandı. 3 bin litre viski, 2 bin litre etil alkol, bin litre votka, 750 litre cin, 400 litre rakı, 2 etil alkol ayrıştırmada kullanılan damıtma kazanı, 1 karıştırıcı, 1 alkolmetre ile alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler sorgularında 7 bin 150 litre sahte içkiyi yılbaşında piyasaya süreceklerini söyledi. Şüphelilerin, metil alkolü etil alkole çevirdikleri, elde ettikleri etil alkolü piyasada bulunan orijinal şişe ve etiketlerin birebir aynısını yaparak içki satışı yapan yerlere dağıtım yapmak için şişeledikleri belirlendi.

Sahte içkiden 14 ilde toplam 52 kişi yaşamını yitirdi

İstanbul, Tekirdağ, Türkiye, Alkol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte içkiden 14 ilde toplam 52 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahte içkiden 14 ilde toplam 52 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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