Son dakika haberleri! Sahte içkiden 3 kişinin ölümüne sebep olan şahsın imalathanesine baskın - Son Dakika

Son dakika haberleri! Sahte içkiden 3 kişinin ölümüne sebep olan şahsın imalathanesine baskın

17.12.2020 23:07
Son dakika haberleri! Sahte içkiden 3 kişinin ölümüne sebep olan şahsın imalathanesine baskın, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Bursa'da sahte içki faciasından sonra operasyonlarını sıklaştıran polis ekipleri Uğur K.'nın sipariş ettiği 1 ton alkole el koyarken, sahte içki üretimi yaptığını tespit ettiği depoya operasyon düzenledi.

Bursa'da sahte içki faciasından sonra operasyonlarını sıklaştıran polis ekipleri Uğur K.'nın sipariş ettiği 1 ton alkole el koyarken, sahte içki üretimi yaptığını tespit ettiği depoya operasyon düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'da 3 kişinin ölümüne sebep olan sahte içki faciasından sonra çalışmalarını genişleten Bursa polisi farklı adreslere düzenlenen operasyonlar çerçevesinde Uğur K.'nın yaklaşık bir ay önce kiraladığı tespit edilen sahte içki imalatının yapıldığı depoya operasyon düzenledi. Operasyonda piyasaya sürülmek üzere 1'er litrelik şişelere konulan hazır içkiler, 5 litrelik bidonlara konulmuş alkoller, içki aromaları ve içki yapımında kullanılan derecelendirme cihazı ele geçirildi.

Bursa'da 3 kişinin ölümüne sebep olan sahte içki faciasında tutuklanan Uğur K. adına Tekirdağ Çorlu'dan Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Menekşe apartmanı altındaki kargo şirketine gönderilen 1 ton sahte içkiye el konuldu. Daha önceki operasyonlarda da 200 litreyi aşkın sahte alkol polis tarafından ele geçirilmişti.

(İHA)

Son dakika haberleri! Sahte içkiden 3 kişinin ölümüne sebep olan şahsın imalathanesine baskın
Son dakika haberleri! Sahte içkiden 3 kişinin ölümüne sebep olan şahsın imalathanesine baskın
Son dakika haberleri! Sahte içkiden 3 kişinin ölümüne sebep olan şahsın imalathanesine baskın
Son dakika haberleri! Sahte içkiden 3 kişinin ölümüne sebep olan şahsın imalathanesine baskın
Son dakika haberleri! Sahte içkiden 3 kişinin ölümüne sebep olan şahsın imalathanesine baskın
Son dakika haberleri! Sahte içkiden 3 kişinin ölümüne sebep olan şahsın imalathanesine baskın
Son dakika haberleri! Sahte içkiden 3 kişinin ölümüne sebep olan şahsın imalathanesine baskın

Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Sahte içkiden 3 kişinin ölümüne sebep olan şahsın imalathanesine baskın - Son Dakika


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