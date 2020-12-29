Sahte içkiden 37 ay tutuklu kalan Bombay: Kim yaparsa yapsın sahte içki almayın - Son Dakika

İZMİR'de, marketinde sattığı sahte rakılar nedeniyle 11 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklandıktan 37 ay sonra tahliye edilen Habib Bombay, yılbaşı öncesi çok kişinin sahte rakı yapıp, piyasaya sürdüğünü söyledi. Bombay, vatandaşları, "10-20 TL düşük fiyat çekiyorlar, millet de ucuz diye alıyor. Bu içkilerden almayın, kim yaparsa yapsın almayın" diyerek, uyardı.

Konak ilçesine bağlı Üçyol semtindeki marketinde, 2015 yılında sattığı sahte rakılar nedeniyle 11 kişinin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle tutuklanan Habib Bombay, 37 ay sonra tahliye edildi. Yargılaması tutuksuz devam eden Habib Bombay, hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu savundu. Aynı içkileri, kendisinin de dostları ve arkadaşlarıyla içtiğini öne süren Bombay, sahte içki ticareti yapmadığını savundu. Habib Bombay, "Bu rakıları önce ben içiyordum. Sonra, 4-5 arkadaşımız bu rakıyı yapıp, bana veren kişi olan Ertan Özkan'dan kendilerine de vermesini istedi. Benim hiçbir dahlim olmadan kendileri ondan rakı aldı. Mahkemedeki ifadelerimde de hep söylemişimdir, bu içkilere kim bu zehri koyduysa, artık kimyager mi yoksa kendi mi onlar cezalandırılmalı. Ertan Özkan denilen kişinin, 'Yaş üzümden, kuru üzümden, meyveden yapıyorum. Çok güzel oluyor' dediği, bize de getirdiği, arkadaşlarımızla beraber içtiğimiz bu içkilerin bedelini çekmesi gerekiyor. Hiçbir suçum, günahım olmadan aylarca cezaevinde kaldım. 21 seneden beri Betonyol semtindeyim ve çok kişiyi tanıdım. Tanıdıklarım benim içtiğim rakıyı görünce, kendileri de gidip Ertan Özkan'dan temin etti. Ölen kişiler benden rakı almadı, çevrede satılan içkilerden almışlar. Semtte herkes satıyor, her semtin içeni var" dedi.

'YILBAŞI ÖNCESİ HERKES BİR ŞEYLER YAPIP KAZANMAYA ÇALIŞIYOR'

Bombay, yılbaşı öncesinde sahte rakı satışı yapanların çok olduğunu belirtip, "Bunlar hep duyuluyor. 10-20 TL aşağı fiyat çekiyorlar, millet de ucuz diye onlardan alıyorlar. Yılbaşı öncesi, herkes bir şeyler yapıp, kolay para kazanmaya çalışıyor. Aldıkları paraların hesabını nasıl ödeyecekler bilmiyorum. İnsanlar bunu içmesin. 5, 10-20 TL için bunları yapmasınlar. Hiç kimseye de kanmasınlar. Bu içkileri almayın, kim yapıyorsa almayın. Metil zamanla kör ediyor, organ kaybına neden oluyor, insanın vücudunu bitiriyor, içmeyin" diye konuştu.