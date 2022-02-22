Sahte içkiden 6 kişinin ölümünde yine tahliye kararı - Son Dakika

BURSA'da, sahte içkiden 6 kişinin ölümüyle ilgili yargılanan 6 sanıktan tutuklu Muhammet Haksever'in tahliyesine karar verildi. Duruşma ertelenirken, tutuklu sanık sayısı 1'e düştü. Önceki duruşmada da 3 sanık, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmıştı.

Kentte 2020 yılının Aralık ayında alkol aldıktan sonra rahatsızlanan 17 kişi, Çekirge Devlet Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi ve İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumları ağır olan Mehmet İncili (51), Sümer Çam (51), İrfan Çivi (39), Mümin Ayyıldız (41), Mehmet Süpürgeci (62), Kenan Çetinkaya (56) yaşamını yitirirken, Mehmet T. (51), Fatih Deniz Y. (49), Ferdi N. (37), Mustafa D. (58), Ramiz H., Güner M., Bahadır E. (36), Tamer M. (44), Emin A. (43), Aleattin G. (52) ve Mehmet Özgür K. de tedaviye alındı. Ölümlerin sahte içki kaynaklı olduğu belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu'dan Bursa'ya metil alkolü gönderen Muhammet Haksever, Bursa'da sahte içki üretip satan Uğur Kökkoparan, tekel bayisinde sahte içki üretip, buradan isteyene veren Birkan Başak, Kökkoparan'dan aldıkları sahte içkiyi başkalarına satan Erhan Okumuşoğlu, Mesut Güler ve Kemal Bahçeci'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden Bahçeci, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5'i ise 'birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan mahkemece tutuklandı.

Bursa 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'olası kast ile adam öldürme' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında sanıklar Birkan Başak, Erhan Okumuşoğlu ve Mesut Güler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Davayla ilgili 2'si tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Taraf avukatları ile sahte içkiden ölenlerin yakınlarının yanı sıra tutuksuz sanıkların da hazır bulunduğu duruşmaya, koronavirüs nedeniyle karantinada olan tutuklu Muhammet Haksever katılmadı. Diğer sanık Uğur Kökkoparan ise tutuklu bulunduğu Bursa Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verdi.'OLSA OLSA KUSURUM VARDIR'Sanık Uğur Kökkoparan, yaptığı savunmada, "Erhan Okumuşoğlu'na etil alkol sattım ancak Okumuşoğlu'nun deposunda yakalanan etil alkollerin içinde benim satmadıklarım da vardı. Bu nedenle bu kişiye sahte etil alkolün benim olduğu hususunu kabul etmiyorum. Ayrıca ben pandemi döneminde etil alkol satarak ek gelir elde etmek istiyordum. Kastla hareket etmedim. Olsa olsa kusurum vardır. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı eksik evrakın giderilmesi için ertelerken, tutuklu sanık Muhammet Haksever'in de tahliyesine karar verdi.