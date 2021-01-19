Sahte içkiden bir kişinin ölmesi olayında 3 sanığa dava açıldı - Son Dakika

Sahte içkiden bir kişinin ölmesi olayında 3 sanığa dava açıldı

19.01.2021 11:25
Sahte içkiden bir kişinin ölmesi olayında 3 sanığa dava açıldı, System.String[]

Bahçelievler'de sahte içkiden bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 3 kişi hakkında "olası kast ile öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bahçelievler'de sahte içkiden bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 3 kişi hakkında "olası kast ile öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Sevim Ş'nin alkol zehirlenmesi nedeniyle 12 Ekim 2020'de vefat ettiği, olay nedeniyle maktulün kızı olan müşteki Pınar Y'nin ifadesine başvurulduğu belirtildi.

İddianamede ifadelerine yer verilen müşteki Pınar Y., 10 Ekim 2020'de sanık Salih Özgen'in bir şişe viski ve enerji içeceği ile Bahçelievler'deki evlerine geldiğini, bu içkiden annesi ile sanık Özgen'in içtiğini, ertesi günü annesini iş yerinde yere karton sermiş yatıyor vaziyette ve geceden kalan viski şişesinin geri kalanını da içip çöpe attığını gördüğünü söyledi.

Annesinin kötü bir hali olmadığını ancak halsiz olduğunu ifade eden müşteki Pınar Y., annesinin gece uyanıp kustuğunu, 12 Ekim'de de annesini uyandırdığında annesinin "çok terliyorum" diyerek kendisini balkona atarak fayanslara uzandığını, sonrasında üşüdüğü için içeri girerek üzerini örttüğünü, annesinin kusarak, bulanık görmeye başladığını ve kendisine bu durumu sorduğunda alkol yüzünden olduğunu söylediğini anlattı.

Hastaneye gittiklerinde annesinin alkolden zehirlendiğinin kendisine söylendiğini aktaran müşteki, annesinin hastanede vefat ettiğini, sanık Salih Özgen'e içkinin kaçak olup olmadığını sorduğunu, Özgen'in de içkinin kaçak değil yurt dışından geldiğini söylediğini ifade etti.

Sanık Salih Özgen'in bu alkolü sanık Ercan Padak'tan temin ettiğini, sanık Padak ile sanık İbrahim Bozkurt'un kendisine 5 şişe içki verdiğini, Padak'ın da ifadesinde içki sattığını kabul ettiği ancak kendi sattığı içki yüzünden maktulün öldüğünü kabul etmediği iddianamede belirtildi.

İddianamede, "Dosya kapsamı incelendiğinde sanıklar Ercan Padak ve İbrahim Bozkurt'un içeriğini bildikleri metil alkolden üretilen ve içen kişilere zarar verme ihtimali bulunan alkollü içki sattıkları, diğer sanık Salih Özgen'in bu içkiyi alıp maktulün içmesini sağladığı anlaşılmıştır." denildi.

Maktulün otopsi raporunda da, sanığın ölümünün metil alkol zehirlenmesi sonucu meydana geldiği ifade edilen iddianamede, sanıkların eyleminin "olası kast ile insan öldürme" suçunu oluşturduğu değerlendirilmesinde bulunuldu.

İddianamede, sanıklar Salih Özgen, Ercan Padak ve İbrahim Bozkurt hakkında "olası kast ile öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Ticari amaçla içki üreten bir kişi hakkında dava açıldı

Öte yandan Zeytinburnu'nda 29 Ekim 2020'de gümrüklenmiş değeri 669 lira olan 43 adet pet şişeye doldurulmuş toplam 103 adet alkollü içki ele geçirilmesi olayı ile ilgili sanık Rahmatullah P. hakkında "ticari amaçla içki üretme" suçundan 4 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis ve adli para cezasına çarptırılması isteniyor.

Bu davanın duruşması da önümüzdeki günlerde Bakırköy 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

İbrahim Bozkurt, Bahçelievler, Cumhuriyet, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sahte içkiden bir kişinin ölmesi olayında 3 sanığa dava açıldı - Son Dakika


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