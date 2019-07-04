Sahte içkiden bir ölüm daha
1 saat önce
Niğde'de metil alkolden yapılan sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Niğde
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:15 Kaynak: İHA
'de metil alkolden yapılan sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Koyunlu
beldesinde yaşayan A.A. (54), 2 Temmuz
'da iddiaya göre metil alkolle yapılan sahte içki tüketti. İçki bittikten sonra A.A., fenalaşınca yakınlarının ihbarıyla gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 gündür yoğun bakımda olan A.A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
(İHA)
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