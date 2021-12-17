AKSARAY'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, sahte içkiden zehirlendiğini söyleyen Süleyman Ç. (56), hastanede yoğun bakımda tedaviye alındı.
Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Küçük Bölcek Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman Ç., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, sahte içki tükettiğini ve fenalaştığını söyledi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, Süleyman Ç.'yi ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Süleyman Ç., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, polis soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › 'SAHTE İÇKİDEN FENALAŞTIM' DİYEREK 112'Yİ ARADI - Son Dakika