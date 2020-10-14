Son dakika haberleri | Sahte içkiden gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi
14.10.2020 12:37
Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziosmanpaşa'da sahte içki nedeniyle 1 kişinin ölümü, 3 kişinin de zehirlenmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Gaziosmanpaşa'da sahte içki nedeniyle 1 kişinin ölümü, 3 kişinin de zehirlenmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
11 Ekim'de gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüpheli Adnan P, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Savcılığın itirazı üzerine hakkında yeniden gözaltı kararı verilen şüpheli Adnan P. dün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yeniden yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Son Dakika Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygur'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Son Dakika! Anayasa Mahkemesi'nden 'Işıklar Paylaşımı' açıklaması: Şahsi paylaşım kurumsal görüşü yansıtmaz 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Son Dakika! Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Emlakçılıkta yeni dönem: Artık yetki belgesi olmayan ilan veremeyecek, satış yapamayacak Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu