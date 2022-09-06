Hatay'da sahte içkiden 3 kişi öldü, 9 kişinin tedavileri sürüyor (2)- Yeniden - Son Dakika
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Hatay'da sahte içkiden 3 kişi öldü, 9 kişinin tedavileri sürüyor (2)- Yeniden

06.09.2022 17:44
Hatay'da sahte içkiden 3 kişi öldü, 9 kişinin tedavileri sürüyor (2)- Yeniden

'Sahte içkiden koca öldü, eşi yoğun bakımda' başlıklı haberimizi, yeni gelişmeler ve kaynağından alınan ek bilgilerle yeniden servis ediyoruz.

'Sahte içkiden koca öldü, eşi yoğun bakımda' başlıklı haberimizi, yeni gelişmeler ve kaynağından alınan ek bilgilerle yeniden servis ediyoruz...

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---------Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN (Hatay), - HATAY'ın İskenderun ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 12 kişiden 3'ü yaşamını yitirdi. 9 kişinin tedavileri sürerken, olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.İskenderun'da 4 Eylül günü 12 kişi, sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Bu kişiler, İskenderun Eski SSK ve Yeni Devlet hastanelerinin yoğun bakım ünitelerinde tedaviye alındı. 12 kişiden Celal Daher (63), Naci D. (64) ve Muharrem K. (62), doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğerlerinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içkilerin temin edildiği değerlendirilen M.K., N.D., F.B., A.D., H.D., S.D., H.N., Z.Ç., A.A. ve E.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilere ait 9 ikamet ve 1 iş yerinde arama yapan polis ekipleri, 84,2 litre içime hazır sahte içki ile 2 bin 600 litre fermente sahte içki ele geçirdi. Şüphelilerden adliyeye sevk edilen F.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü ifade edildi. VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI?Hatay Valiliği, olayla ilgili açıklama yaptı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 12 kişiden 3'ünün yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, 10 kişinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen 1 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.BABASINI KAYBETTİ, ANNESİ YOĞUN BAKIMDASahte içkiden babası Celal Daher'i kaybeden, annesi Gülseren Daher ise yoğun bakımda tedavi gören Derya Aslan, "Acımız büyük, burada annemizin kendine gelmesi için dua ediyoruz. Herkes dikkat etsin. Bizim canımız yandı, yanmaya devam ediyor. Yetkililer de bu konuda gerekeni yapsın istiyoruz" dedi.


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Türk Metal Sendikası'ndan GMİS'e ziyaret Türk Metal Sendikası'ndan GMİS'e ziyaret Hatay'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan 12 kişiden 3'ü öldü Hatay'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan 12 kişiden 3'ü öldü
Kaynak: DHA

İskenderun, Eylül, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da sahte içkiden 3 kişi öldü, 9 kişinin tedavileri sürüyor (2)- Yeniden - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da sahte içkiden 3 kişi öldü, 9 kişinin tedavileri sürüyor (2)- Yeniden - Son Dakika
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