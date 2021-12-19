Sahte içkiden öldüğü iddia edilen adam son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sahte içkiden öldüğü iddia edilen adam son yolculuğuna uğurlandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta sahte içkinin tüketilmesiyle hastaneye kaldırılan 7 kişiden 2'si hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden 50 yaşındaki Tamer Şeker son yolculuğuna uğurlandı.

İddialara göre, birkaç gün önce bir internet sitesi aracılığıyla İzmir'den alkol satın alındı. Alkolden çeşitli aromalar yardımıyla içki yapıldı. Yapılan içkiden tüketen 7 kişi baş dönmesi, bilinç kaybı, görme bozuklukları nedeniyle Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanede yoğun bakıma alınan Mehmet Başkan hayatını kaybetti. Başkan'ın ardından Tamer Şeker de kaldırıldığı yoğun bakımda hayata tutunamadı.

Yapılan otopsinin ardından cenazesi hastane morgundan alınan ve kamu kurumundan emekli olduğu öğrenilen Şeker için Çatalağzı beldesinde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakiben Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Tamer Şeker'in cenazesi defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhuriyet Savcılığı bir taraftan olaya ilişkin soruşturmasını sürdürüyor. Öte yandan, Uğur K., Mehmet Ç. ve Ahmet B. ile İsmail A. ve Kemal D.'nin Atatürk Devlet Hastanesi ve BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki tedavileri sürüyor.