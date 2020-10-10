Sahte içkiden ölen 7 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı - Son Dakika

Sahte içkiden ölen 7 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı

KIRIKKALE'de dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyicilere içki aromaları karıştırılarak yapılan sahte içkilerden içerek yaşamını yitiren 7 kişinin adli tıp kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Ölenlerden Yılmaz Mayalı'nın (49) ağabeyi Ziya Mayalı, "İçkiyi büfeden almışlar. Yerleri temizledikleri madde ile yapıp 30-35 liraya satıyormuş" iddiasında bulundu.

Öte yandan Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekipleri, olayın ardından vergi dairesi memurları ve gıda uzmanları ile birlikte etil alkol satış izni bulunan marketlere yönelik sahte içki operasyonu düzenledi. Operasyonda, alkol olduğu değerlendirilen içecek, 16 alkol yapımında kullanılan kit, 32 cinsel içerikli ürün, fişek ve şarjör ele geçirildi. Operasyonda, Ramazan K., Halik K. ve Yasin S. gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzerine emniyete götürüldü. Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde ise 4 bin 819 litre sahte içki ele geçirildi. Yapılan denetlemelerde İ.Ş., D.E., E.G., H.E., E.E., A.R.Ö., C.D. ve D.P. hakkında adli işlem başlatıldı.