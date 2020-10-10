Sahte içkiden ölen 7 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı - Son Dakika

Sahte içkiden ölen 7 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı

10.10.2020 13:30
Sahte içkiden ölen 7 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı, System.String[]

Sahte içkiden ölen 7 kişinin otopsi işlemleri tamamlandıKIRIKKALE'de dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyicilere içki aromaları karıştırılarak yapılan sahte içkilerden içerek yaşamını yitiren 7 kişinin adli tıp kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Sahte içkiden ölen 7 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı

KIRIKKALE'de dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyicilere içki aromaları karıştırılarak yapılan sahte içkilerden içerek yaşamını yitiren 7 kişinin adli tıp kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Ölenlerden Yılmaz Mayalı'nın (49) ağabeyi Ziya Mayalı, "İçkiyi büfeden almışlar. Yerleri temizledikleri madde ile yapıp 30-35 liraya satıyormuş" iddiasında bulundu.

Kentte faaliyet gösteren mini marketten aldıkları dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara içki aromaları karıştırarak içen 7 kişi, görme kaybı ve mide bulantısı şikayetleriyle Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu. Hastanelerde tedavi altına alınan Yılmaz Mayalı, Cemal Doğan (55), Ünal Gündoğdu, İlyas Yalım, Hacı Vatansever, Ali Başpınar ile Mustafa Özyurt, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında market sahibi Özgün U. ile Selami Ü. ve Özcan Ö. gözaltına alındı. Özgün U., dün akşam sevk edildiği mahkemece 'olası kastla adam öldürmek' ve 'sağlık için tehlikeli madde temini' suçlarından tutuklandı. Diğer 2 kişinin emniyetteki sorgusu ise sürüyor.'30-35 LİRAYA SATIYORMUŞ'Ölen 7 kişinin Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Ölenlerin cenazeleri, toprağa verilmek üzere ailelerine teslim edildi. Ölen Yılmaz Mayalı'nın ağabeyi Ziya Mayalı, "İçkiyi büfeden almışlar. Büfeci kaçak yapıp satıyormuş. Yerleri temizledikleri madde ile yapıp 30-35 liraya satıyormuş. Köyde ve dükkanın altında deposu varmış. Ben kardeşimi kaybettim. İçtikten sonra 'gözlerim görmüyor' demiş. 15-20 dakika sonra ölmüş" dedi. Mayalı, büfenin Kırıkkale'de bilinen bir yer olduğunu ve çok kişinin oradan içki aldığını söyledi.Öte yandan sahte içkiye bağlı zehirlenme belirtileri ile hastaneye başvuran Önder Öz, İlkay Doğan ve Habib Doğan'ın ise tedavilerinin yoğun bakımda devam ettiği belirtildi.EMNİYETTEN SAHTE İÇKİ OPERASYONU

Öte yandan Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekipleri, olayın ardından vergi dairesi memurları ve gıda uzmanları ile birlikte etil alkol satış izni bulunan marketlere yönelik sahte içki operasyonu düzenledi. Operasyonda, alkol olduğu değerlendirilen içecek, 16 alkol yapımında kullanılan kit, 32 cinsel içerikli ürün, fişek ve şarjör ele geçirildi. Operasyonda, Ramazan K., Halik K. ve Yasin S. gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzerine emniyete götürüldü. Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde ise 4 bin 819 litre sahte içki ele geçirildi. Yapılan denetlemelerde İ.Ş., D.E., E.G., H.E., E.E., A.R.Ö., C.D. ve D.P. hakkında adli işlem başlatıldı.

Sahte içkiden ölen 7 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı
Sahte içkiden ölen 7 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı
Sahte içkiden ölen 7 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı
Sahte içkiden ölen 7 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı
Sahte içkiden ölen 7 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı
Sahte içkiden ölen 7 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı
Sahte içkiden ölen 7 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı
Sahte içkiden ölen 7 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı

Kırıkkale, Adli Tıp, Otopsi, Alkol, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sahte içkiden ölen 7 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı - Son Dakika

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