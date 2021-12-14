Sahte içkiden ölen emekli öğretmenin cenazesi defnedildi - Son Dakika

Sağlık durumu ağır olan Karagenç, Elbistan Devlet Hastanesi 'ndeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmiş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

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