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Sahte içkiden ölenlerin sayısı artmaya devam ediyor, can kaybı 23'e yükseldi - Son Dakika

Sahte içkiden ölenlerin sayısı artmaya devam ediyor, can kaybı 23'e yükseldi

16.12.2021 11:09

Sahte içkiden ölümlerde bilanço her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Türkiye'de son olarak İstanbul Esenyurt'ta 7, Gaziantep Nizip'te 3, Mersin'de de 1 kişinin ölümüyle can kaybı sayısı 23'e yükseldi. Sahte içki nedeniyle ölümlerin olduğu kentlerde 13'ü ağır 24 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde sahte alkol nedeniyle 10 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahıslardan 3'ü hayatını kaybederken, diğerlerinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Türkiye'de son olarak İstanbul Esenyurt'ta 7, Gaziantep Nizip'te 3, Mersin'de 1, Kahramanmaraş'ta 4, Sivas'ta 3, Yalova'da 2, Antalya'da 4 ve Erzincan'da 1 kişi hayatını kaybetti. Toplam 8 kentte sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı ise 25'e yükseldi.

7 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Zehirlenme vakalarının ardından Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sahte alkol sattığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden E.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nizip Cezaevine gönderildi. Öte yandan tedavisi devam eden 7 kişinin hayati tehlikesinin sürdürdüğü öğrenildi.

İSTANBUL ESENYURT'TA 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Esenyurt'ta bugün 3'ü yabancı uyruklu 6 kişinin içtikleri sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Önceki gün de Esenyurt'ta Özbekistan uyruklu Jobborkul Rakhmonov da sahte içkiden ölmüştü. Esenyurt'ta 3 gün içerisinde sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 7'ye çıktı.

Öte yandan polis ekipleri de Esenyurt'taki içki denetimlerini sıklaştırdı. 1 Aralık ile 14 Aralık tarihleri arasında Esenyurt'ta işletme ve sahte içki imalatı yapıldığı tespit edilen yerlere yönelik denetimler yapıldı. Denetimlerde, 5 tekel bayii, 3 ikamet ve 1 restoranda yapılan aramalarda, 471 şişe halinde 500 litre sahte alkol ve sahte alkol için kullanılan çok sayıda bandrol ve boş şişe ele geçirildi.

Sahte içkide bilanço her geçen gün ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı 23'e yükseldi

BİR ACI HABER DE MERSİN'DEN

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde oturan Ali Eser, evine gelen arkadaşları M.A. ve M.S. birlikte alkol aldı. Bir süre sonra evden ayrılan M.A. ve M.S., kendilerini kötü hissederek Mut Devlet Hastanesi'ne gitti. Yapılan kontrollerde sahte içki nedeniyle fenalaştıkları belirlenen M.A. ve M.S., buradaki ilk müdahalelerinin ardından özel bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Öte yandan ertesi gün Ali Eser'den Haber alamayan yakınları, eve gelerek kendisine ulaşmaya çalıştı. Eser'in kapıyı açmaması üzerine durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Eser'in cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Eser'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Eser'in sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

KAHRAMANMARAŞ'TA 4 CAN KAYBI

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Onikişubat ilçelerinde sahte içki nedeniyle 8 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 4 kişi müdahalelere rağmen kurtarılamadı, 4 kişinin tedavisi devam ediyor.

Sahte içkide bilanço her geçen gün ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı 23'e yükseldi

SİVAS'TA CAN KAYBI SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. 6 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Sahte içki üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

YALOVA'DA 2 CAN KAYBI

Yalova'da internetten sipariş ettikleri sahte içkiyi içen 2 kişi hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'TE 3 KİŞİ CAN VERDİ

Gaziantep'ten 3 kişi hayatını kaybederken 7 kişi ise tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'DA 4 HAYATINI KAYBETTİ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ev yapımı alkolden zehirlenip hastanede entübe edilen bir kişi, yaşamını yitirdi. Bu gelişmeyle birlikte ilçede son 1 ayda sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

ERZİNCAN'DA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Erzincan'da ise sahte içkiden zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. 1 kişi hayatını kaybetti, bir kişinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sahte içkiden ölenlerin sayısı artmaya devam ediyor, can kaybı 23'e yükseldi

Gaziantep, Esenyurt, Mersin, Alkol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte içkiden ölenlerin sayısı artmaya devam ediyor, can kaybı 23'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahte içkiden ölenlerin sayısı artmaya devam ediyor, can kaybı 23'e yükseldi - Son Dakika
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