Son Dakika Haberleri: Sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseliyor
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Sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseliyor

22 dakika önce

Mersin'de sahte alkol içerek zehirlendikleri iddiasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseliyor, System.String[]
Mersin'de sahte alkol içerek zehirlendikleri iddiasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Mersin'de sahte alkolden zehirlendikleri iddiasıyla 14 kişi hastaneye başvurmuş, Mersin Şehir Hastanesinde sahte alkolden zehirlendikleri iddiasıyla tedavi gören 5 kişi yaşamını yitirmişti. Bugün de tedavi gören 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
(Hüseyin Kar/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:20 Kaynak: İHA
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