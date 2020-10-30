Sahte içkiden ölüme neden olan aktarın çalışanı, patronunu suçladı - Son Dakika

Sahte içkiden ölüme neden olan aktarın çalışanı, patronunu suçladı

30.10.2020 13:17
Sahte içkiden ölüme neden olan aktarın çalışanı, patronunu suçladı, System.String[]

KONYA'da evinde yaptığı içki nedeniyle hayatını kaybeden Hakan Erdoğan'a (55), etil alkol (ethanol) yerine metil alkol (methanol) sattığı ortaya çıkan aktar Abdullah A.(40) ile çalışanı Mahir M. (23) gözaltına aldı.

KONYA'da evinde yaptığı içki nedeniyle hayatını kaybeden Hakan Erdoğan'a (55), etil alkol (ethanol) yerine metil alkol (methanol) sattığı ortaya çıkan aktar Abdullah A.(40) ile çalışanı Mahir M. (23) gözaltına aldı. Abdullah A. suçlamaları kabul etmezken, Mahir M. patronunun daha çok para kazanmak için etil alkol yerine metil alkol sattığını önü sürdü.

Konya'da yaşayan Hakan-Haluk Erdoğan kardeşler, 28 Mayıs Perşembe günü, Şükran Mahallesi Bulgur Tekke Sokak'ta bulunan Abdullah A.'ya ait aktardan içki yapmak için etil alkol satın almak istedi. Kardeşler aktar tarafından kendilerine verilen etil alkol zannettikleri metil alkol ile yaptıkları içkiyi içmeye başladı. Haluk Erdoğan, tadındaki acılık nedeniyle içkisini içmedi. Hakan Erdoğan ise iddiaya göre içkiden 5 bardak içtikten sonra rahatsızlandı. Kardeşi tarafından hastaneye kaldırılan Hakan Erdoğan, tedavi altına alındı. Yapılan araştırmalar sonunda metil alkolden zehirlendiği ortaya çıkan Erdoğan, 17 gün süren yaşam mücadelesini, 14 Haziran günü kaybetti.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Erdoğan kardeşlere etil alkol diye metil yerine alkol satan aktar Abdullah A. ile çalışan Mahir M.'yi gözaltına aldı.  DAHA FAZLA PARA KAZANMAK İÇİN METİL ALKOL SATIYORMUŞAbdullah A., sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. Çalışanı Mahir M. ise patronunun daha fazla para kazanmak amacıyla etil alkol yerine metil alkol sattığını itiraf etti. 2 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

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Sahte içkiden ölüme neden olan aktarın çalışanı, patronunu suçladı
Sahte içkiden ölüme neden olan aktarın çalışanı, patronunu suçladı
Sahte içkiden ölüme neden olan aktarın çalışanı, patronunu suçladı

Şükran Mahallesi, Mayıs, Konya, Alkol, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sahte içkiden ölüme neden olan aktarın çalışanı, patronunu suçladı - Son Dakika


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