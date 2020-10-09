DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 15
09.10.2020 14:33
SAHTE İÇKİDEN RAHATSIZLANANLARIN SAYISI 18'E YÜKSELDİİzmir'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı (2)İzmir'de sahte içki nedeniyle rahatsızlanıp hastanelere kaldırılanların sayısı 18'e yükseldi.
SAHTE İÇKİDEN RAHATSIZLANANLARIN SAYISI 18'E YÜKSELDİ
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı (2)
İzmir'de sahte içki nedeniyle rahatsızlanıp hastanelere kaldırılanların sayısı 18'e yükseldi. Polis, mide bulantısı ve görme kaybı şikayetiyle çeşitli hastanelere başvuranların ardından başlattığı soruşturma kapsamında 7 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylece, gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi. Soruşturma kapsamında çeşitli iş yeri, depo, ev ve araçlarda aramaların devam ettiği bildirildi.
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