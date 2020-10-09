DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

SAHTE İÇKİDEN RAHATSIZLANANLARIN SAYISI 18'E YÜKSELDİ

İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı (2)

İzmir'de sahte içki nedeniyle rahatsızlanıp hastanelere kaldırılanların sayısı 18'e yükseldi. Polis, mide bulantısı ve görme kaybı şikayetiyle çeşitli hastanelere başvuranların ardından başlattığı soruşturma kapsamında 7 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylece, gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi. Soruşturma kapsamında çeşitli iş yeri, depo, ev ve araçlarda aramaların devam ettiği bildirildi.