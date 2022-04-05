Sahte içkiden zehirlendi; 107 gün sonra yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Sahte içkiden zehirlendi; 107 gün sonra yaşamını yitirdi

05.04.2022 13:35
Sahte içkiden zehirlendi; 107 gün sonra yaşamını yitirdi

İZMİT'te sahte içkiden zehirlenen Güray Aksoy (58) 107 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İZMİT'te sahte içkiden zehirlenen Güray Aksoy (58) 107 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yenidoğan Mahallesi'nde oturan Güray Aksoy, geçen yıl 20 Aralık'ta satın aldığı sahte içkiyi tükettikten sonra fenalaşıp baygınlık geçirdi. Yakınları tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Aksoy, buradaki tedavisi sırasında durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine alındı. 107 gündür tedavisi devam eden Güray Aksoy, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.Güray Aksoy'un cenazesi, Bağçeşme Camii'nde öğle kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.


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Yenidoğan, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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