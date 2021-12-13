Sahte içkiden zehirlendi; yoğun bakıma kaldırıldı (2) - Son Dakika

SAHTE İÇKİDE BİR TUTUKLAMA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahte içkileri hazırlayıp sattığı belirlenen M.Ö. ile sahte içkiden yoğun bakım servisinde tedaviye alınan H.S.'nin birlikte alkol aldığı K.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.Ö. 'taksirle yaralama' suçundan tutuklanırken, K.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.ENTÜBE EDİLDİ
Diğer taraftan sahte içkiden zehirlenip Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan H.S.'nin durumunun ağırlaştığı ve yoğun bakım servisinde entübe edildiği belirtildi.
Kaynak: DHA
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