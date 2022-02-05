Sahte içkiden zehirlenen kişi 48 gün sonra öldü - Son Dakika

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, görme bozukluğu ve mide bulantısı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede, sahte içkiden zehirlendiği belirlenip tedaviye alınan emekli hava astsubay Tarık Çöpçü (48), 48 gün sonra yaşamını yitirdi.

Sultanhisar'da yaşayan Tarık Çöpçü, iddiaya göre internet üzerinden İzmir'deki bir firmadan alkol siparişi verdi. Çöpçü, geçen 19 Aralık tarihinde kargo ile gelen alkolle Atça Mahallesi'ndeki evinde içki yapıp, akşam içti. Bir süre sonra rahatsızlanan Çöpçü, mide bulantısı ve görme bozukluğu şikayetiyle kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde sahte içkiden zehirlendiği belirlendi. Burada yoğun bakımda tedavi gören Çöpçü, daha sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 48 gündür tedavi gören Çöpçü, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Çöpçü'nün cenazesi ikindi vakti Atça Bayram Yeri Camii'nde kılınan namazın ardından Çomaklı Mezarlığı'nda toprağa verildi.