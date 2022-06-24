Sahte içkileri eğlence mekanlarına satan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Sahte içkileri eğlence mekanlarına satan şüpheli yakalandı

24.06.2022 08:32
Sahte içkileri eğlence mekanlarına satan şüpheli yakalandı

İzmir'in Kınık ilçesinde, çevre il ve ilçelerden sahte içki getiren, evine depoladığı sahte içkileri yakın çevresi ile alkollü mekanlara sattığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Kınık ilçesinde, çevre il ve ilçelerden sahte içki getiren, evine depoladığı sahte içkileri yakın çevresi ile alkollü mekanlara sattığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise 138 şişe sahte bandrollü ve sahte içki ele geçirildi.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, E.S. (62) adlı bir kişinin Kınık ilçesine, çevre il ve ilçelerden sahte içki getirdiği ve yakın çevresi ile alkollü mekanlara sahte içki satışı yaptığını belirledi. Şüphelinin ikametine de yüklü miktarda sahte içki depoladığı yönünde bilgi edinen ekipler, operasyon için harekete geçti.

138 şişe sahte içki ele geçirildi

Polis ekipleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin ikametine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada toplam 138 şişe sahte bandrollü ve sahte içki ele geçirilirken, E.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliye 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılırken, E.S.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Aliağa, İzmir, Kınık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahte içkileri eğlence mekanlarına satan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sahte içkileri eğlence mekanlarına satan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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