Sahte içkileri piyasaya süreceklerdi, kritik operasyonla yakalandılar - Son Dakika

Sahte içkileri piyasaya süreceklerdi, kritik operasyonla yakalandılar

02.01.2021 16:57
Sahte içkileri piyasaya süreceklerdi, kritik operasyonla yakalandılar, System.String[]

İzmir'in Bergama ilçesinde, depo olarak kullanılan adrese yapılan baskında, piyasaya sürülmek üzere olan çok sayıda sahte içki yakalandı, olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Bergama ilçesinde, depo olarak kullanılan adrese yapılan baskında, piyasaya sürülmek üzere olan çok sayıda sahte içki yakalandı, olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, sahte/kaçak alkol satışının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Bergama'da iş yerleri bulunan iki şahsın depo olarak kullandığı adrese baskın yaptı. Polis ekiplerinin yaptığı kritik operasyonda, çok sayıda sahte içki ele geçirildi. Yapılan aramalarda; 222 adet 5 litrelik bidon içerisinde etil alkol, 4 litre katılaşmış anason, 4 litre anason yağı, farklı marka ve ebatlarda anason aromaları ve viski kiti, 6 adet cinsel içerikli sprey, 45 adet cinsel içerikli hap, etil alkolmetre, 98 litre el yapımı sahte rakı, 8 litre el yapımı sahte viski, 370 adet 5 litrelik tıbbi kullanım amaçlı etil alkol etiketi ele geçirildi. Yapılan baskında ise E.Ç ve B.Ç gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Adliyeye sevk edilen E.Ç isimli zanlı tutuklanırken, diğer şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - İZMİR

Sahte içkileri piyasaya süreceklerdi, kritik operasyonla yakalandılar
Sahte içkileri piyasaya süreceklerdi, kritik operasyonla yakalandılar

Hisarcık, Bergama, Alkol, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte içkileri piyasaya süreceklerdi, kritik operasyonla yakalandılar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Terör örgütü YPG/PKK, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı! 2 çocuk hayatını kaybetti Yakıt dolumu yapılan aracı durdurmak isteyen benzinlik çalışanı ölümden döndü Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti Keşan Belediye Başkanı: Su seviyesi felaket boyuta geldi, kara göründü Pfizer'a onay veren İngiltere'den ikinci bir hamle! Oxford'un aşısı 'AstraZeneca' 4 Ocak'ta piyasada olacak Duvara kumbara yaptı, 1 yılda tam 2 bin 338 lira para biriktirdi Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı
Romalı Nicolo Zaniolo'nun annesinin paylaştığı fotoğraf taraftarları çıldırttı Romalı Nicolo Zaniolo'nun annesinin paylaştığı fotoğraf taraftarları çıldırttı         
16:59
Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumu hakkında yeni açıklama: Gelişmeler olumlu yönde Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumu hakkında yeni açıklama: Gelişmeler olumlu yönde         
16:24
Erdoğan'ın Ayasofya'ya giriş görüntüsü! Tekbirler yükseldi, imamın uyarısı dikkate alınmadı Erdoğan'ın Ayasofya'ya giriş görüntüsü! Tekbirler yükseldi, imamın uyarısı dikkate alınmadı         
16:15
16 ilin geçiş noktasında bulunan Kömürhan Köprüsü açıldı 16 ilin geçiş noktasında bulunan Kömürhan Köprüsü açıldı         
15:24
Lise öğrencisi Feyzanur'un ölümüyle ilgili ailenin avukatından açıklama: Cinayet ihtimali yok Lise öğrencisi Feyzanur'un ölümüyle ilgili ailenin avukatından açıklama: Cinayet ihtimali yok         
15:06
Kaçırıldığını iddia eden iş insanı, olayı kendisi kurgulamış Kaçırıldığını iddia eden iş insanı, olayı kendisi kurgulamış         
14:52
Hakan Hatipoğlu'nun dedesi 93 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Hakan Hatipoğlu'nun dedesi 93 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
13:45
Kuvayı Milliye komutanlarından Yahya Kaptan'ın kahramanlığı müzede anlatılacak Kuvayı Milliye komutanlarından Yahya Kaptan'ın kahramanlığı müzede anlatılacak         
12:59
Son Dakika! 3 gencin kapalı otoparkta ölü bulunmasıyla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama: Karbonmonoksit ya da alkolden zehirlendiler Son Dakika! 3 gencin kapalı otoparkta ölü bulunmasıyla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama: Karbonmonoksit ya da alkolden zehirlendiler         
12:29
Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı         
12:24
Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı         
11:22
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız         
10:41
Polis ekipleri, sigara içerken yakalanan yolcuyu uçağın kapısından aldı Polis ekipleri, sigara içerken yakalanan yolcuyu uçağın kapısından aldı         
10:06
Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi         
09:51
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Birçok kez maskesiz görüntülenen Merve Boluğur'dan ilginç savunma: Yaradan'a çok inanıyorum, hesap verdiğim tek kişi o Birçok kez maskesiz görüntülenen Merve Boluğur'dan ilginç savunma: Yaradan'a çok inanıyorum, hesap verdiğim tek kişi o         
07:34
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2021 17:08:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sahte içkileri piyasaya süreceklerdi, kritik operasyonla yakalandılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei