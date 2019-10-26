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Sahte içkileri "su" gibi satmışlar

55 dakika önce

İzmir'de düzenlenen operasyonda yarım litrelik pet su şişelerine doldurularak 6'lı ambalajlar şeklinde paketlenmiş halde sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Sahte içkileri

İzmir'de düzenlenen operasyonda yarım litrelik pet su şişelerine doldurularak 6'lı ambalajlar şeklinde paketlenmiş halde sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, Konak'ta bulunan bir büfede sahte içki satışı yapıldığı tespit edildi.

Büfede ve park halinde ticari araçta yapılan aramada, 157 litre sahte rakı ve 191 litre sahte votka ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Şerafttin K, Haydar M. ve Hakan M.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada, zanlıların sahte içkileri, yarım litrelik pet şişelere doldurarak 6'lı ambalajlarla paketleyip satışa sundukları anlaşıldı.

Konak, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:50 Kaynak: AA
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